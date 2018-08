Arruda entra com recurso no STJ para reverter inelegibilidade

Ex-governador pretende derrubar decisão que o tornou inelegível; Fraga afirma que Arruda não quer ser candidato

Os advogados do ex-governador José Roberto Arruda (PR) entraram ontem com um recurso junto ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) para suspender a decisão que o tornou inelegível. A defesa argumenta que as provas usadas a fim de embasar a condenação no processo da Operação Caixa de Pandora ainda estão em análise pela Justiça.



O ex-governador ficou inelegível em decorrência do esquema de corrupção denunciado pela Caixa de Pandora, ou Mensalão do DEM. Em 2009, promotores de Justiça revelaram que integrantes do governo, subsidiados com dinheiro de empresários, pagavam propina para obter o apoio de deputados distritais na Câmara Legislativa.



No recurso, a defesa de Arruda pede o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para aguardar o resultado de uma perícia que está sendo realizada em equipamentos usados pelo delator da Operação Caixa de Pandora, Durval Barbosa. "Pedimos que sejam suspensos os efeitos da ação até que se conclua a perícia nos gravadores", afirmou o advogado de Arruda, Francisco Caputo.



De acordo com o professor de Direito Eleitoral da PUC-SP, Carlos Gonçalves Junior, caso o STJ devolva o processo para a primeira instância, Arruda poderia registrar sua candidatura. "Se o STJ conceder a liminar até o período de registro das candidaturas, o ex-governador poderia sim ser candidato nas eleições deste ano", explicou.



No entanto, o pré-candidato ao GDF, Alberto Fraga (DEM), afirma que a intenção de Arruda não é concorrer ao Buriti. "Temos o apoio do ex-governador e ele está apoiando a minha candidatura. Tenho a palavra dele, de que não será candidato", contou Fraga, que herdou o apoio de Arruda depois que Jofran Frejat desistiu de sua candidatura.