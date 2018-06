Arraiais animam fim de semana de São João no Recife

No principal final de semana do Ciclo Junino, o de São João, as opções de arrasta-pé para quem estiver na capital pernambucana são diversas. Para os que vão ficar de fora do forró, o Museu da Cidade do Recife e o Paço do Frevo estarão de portas abertas.





Além disso, no palco principal, a partir das 20h, o público poderá dançar ao som de Beto Hortis, Cristina Amaral e Silvério Pessoa. No mesmo dia, o palco Sala de Reboco vai receber Trio 100% Mulher, Kinho do Acordeon, Trio Veneno e muito mais.



No centro, o Desfile das Bandeiras Juninas, também nesta sexta (22), a partir das 17h, levará 12 grupos ou agremiações culturais para uma grande brincadeira de São João, que começa na Maciel Pinheiro e só termina no Pátio de São Pedro, ao som de muito forró.



Na madrugada desta sexta para o sábado (23), a comunidade da Vila das Lavadeiras, no bairro de Areias, confirma uma tradição iniciada em 1940. A festa começa às 22h, com apresentação de trio pé-se-serra e da banda Bongá, que animarão a preparação do cortejo, na Forrovioca.



A partir das 3h da manhã, o Acorda Povo sai, desfilando cânticos, louvações, danças e muita fé, numa celebração devotada a São João e ao orixá Xangô, hoje conduzida por Dona Nenzinha de Xangô, filha dos fundadores da festa e também do orixá festejado. O cortejo acaba embalado pelo Coco de Terreiro do Mestre Pau Ferro.



Na véspera de São João (23), o palco principal do Sítio Trindade vai apresentar, a partir das 19h, os shows de Maciel Salu, Ivan Ferraz, Liv Moraes e Geraldinho Lins, o homenageado da Prefeitura do Recife no São João deste ano. Pensando no festejo dos pequeninos, o palco infantil do Sítio funcionará a tarde, a partir das 15h30, com os shows de Inclusão Cia de Dança, Banda Tio Bruninho e Fadas Magrinhas.



Ainda no sábado (23), o Sítio Trindade receberá Israel Filho e Arina Costa no Palhoção das Quadrilhas a partir das 20h. No Sala de Reboco, Trio Pé de Serra Egídio, Sanfoneiro Nildo Jordão e Trio Vinil estão na programação.



Para quem quiser se divertir ao som dos ritmos de junho no centro do Recife, a ideia é dar o ar da graça no Pátio de São Pedro. Algumas das atrações do programa do sábado são Família Salustiano e a Rabeca Encantada, Bia Marinho e Banda Cascabulho.



No domingo (24), o palco principal do Sítio Trindade vai receber nomes já conhecidos do público como Alcymar Monteiro, Maciel Melo e Nando Cordel. No palco Sala de Reboco, Ronaldo do Acorden, Seu Januário Vou Voltar e Mevinha Queiroga estão entre as atrações.



Também haverá Arraiais de Bairro montados pela Prefeitura do Recife no Barro, Bongi, Campo Grande, Cordeiro, Ibura, Lagoa do Araçá e Totó. Na Vila Tamandaré, a comunidade preferiu celebrar o santo nos dias 22 e 23. Em Brasília Teimosa, a festa será no dia 29, para festejar São Pedro, padroeiro dos pescadores. Para conferir a programação completa, inclusive essas dos bairros, basta acessar: https://bit.ly/2limCgd.

Esquentando o clima junino, nesta sexta-feira (22), o Sítio Trindade, na zona norte, receberá seis quadrilhas: Junina Xotear, Estrela Matuta, Chá de Zabumba, Magia Matuta, Junina Raízes e Junina Zabumba. Será o último dia das eliminatórias do 34º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, por isso, na ocasião, serão anunciadas as doze finalistas.