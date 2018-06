Arraiá e São João em Barão Geraldo

Domingo (24) é dia de São João na Festa da Padroeira Santa Isabel no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Além das típicas comidas juninas e barracas diversas, o evento terá no cardápio o Nhoque da Padroeira e premiações no valor de R$ 11 mil para a sessão de bingo. A cantora Renata Pin sobe ao palco no mesmo dia.Domindo (24), a partir das 12h3289-1101Entrada gratuita