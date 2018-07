Arquivamento de impeachment não alivia situação de Crivella

Promotora apura denúncia de exoneração em massa e MPRJ ajuíza ação contra prefeito

Mesmo após ter tido o pedido de abertura de processo de impeachment negado ontem, por 29 a 16, pela Câmara de Vereadores, a situação do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), ainda é complicada. A titular da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania, Gláucia Santana, apura uma reclamação recebida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) de que vários funcionários estavam sendo demitidos para admitir pessoas ligadas à igreja.





O pedido foi motivado após a divulgação de áudios de uma reunião no Palácio da Cidade, onde supostamente prometeu privilégios a bispos e fiéis. A Promotoria de Justiça já expediu ofícios para a Casa Civil e as secretarias municipais de Educação, Assistência Social, Cultura e Fundação Parques e Jardins solicitando informações sobre funcionários demitidos e admitidos para os cargos, segundo o MPRJ.



O Ministério Público também ajuizou uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o Crivella. A suspeita é que o gestor municipal feriu o princípio do estado laico.



Os áudios

Apesar de o prefeito ser investigado desde agosto de 2017, a reunião com pastores e líderes de igrejas evangélicas foi o fator decisivo para o ajuizamento da ação.

Um dos privilégios que Crivella supostamente daria, de acordo com os áudios, seria facilidades na fila de espera para a cirurgia de catarata. A Subsecretaria de Regulação esclarece que, até o dia 6 de julho, há 7.426 solicitações pendentes no Sistema de Regulação do município (SISREG) para realização da consulta para cirurgias de catara, que é o primeiro acesso do paciente. Além destes há 2.673 pacientes que já passaram pela consulta e aguardam serem chamados para cirurgia. Um total de 10.099 pacientes aguardam o procedimento cirúrgico, segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde.



Na Câmara

Ontem, os vereadores discutiram o pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella numa sessão extraordinária. A reunião foi marcada por manifestações dentro e fora da Câmara, que exigiam a saída do prefeito.

Dois pedidos de impeachment foram protocolados na Câmara, um do vereador Átila Nunes e outro do deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, em conjunto com a presidente do Diretório Municipal do PSOL, Isabel Silva Prado Lessa. Em resposta, o prefeito aconselhou sua base a entrar com um pedido de requerimento de reunião extraordinária para se explicar.