Arpe autoriza reajuste de quase 3% na conta de água e esgoto

A partir do próximo mês a conta de água dos pernambucanos ficará mais cara. A Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) autorizou o reajuste provisório de 2,78% nas tarifas dos serviços de abastecimento e coleta e tratamento de esgoto da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Os novos valores entram em vigor no dia 12 de maio.





Neste ano, a apresentação dos estudos técnicos para revisão tarifária, que deveria ser realizada no último dia 26 de março, durante audiência pública, foi adiada por conta da "dificuldade da Compesa em apresentar alguns itens de custo como os investimentos feitos pela companhia".



De acordo com a Arpe, o percentual provisório, uma prática pouco comum em Pernambuco, foi definido a partir da avaliação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre 1º de fevereiro de 2017 e 28 de fevereiro deste ano. Também foi levada em consideração a variação do Índice Geral de Preços (IGPM), no mesmo período.



O Destak entrou em contato com a Compesa para falar sobre o reajuste, mas ainda aguarda retorno.

De acordo com publicação no Diario Oficial do Estado desta quinta-feira (12), os eventos da etapa final da Revisão Tarifária Ordinária de 2018 ficarão até então suspensos, mas serão retomados ainda neste ano, gerando um novo reajuste nas contas. Quando o valor for aplicado, será abatido esse percentual de 2,78%, já definido como reajuste provisório.Com o aumento autorizado, uma conta de R$ 100 vai subir para R$ 102,78, por exemplo. Isso ocorreu por causa de uma solicitação da Compesa, que pretende reavaliar todo o sistema para pedir um reajuste definitivo ainda este ano.