Armando Monteiro lança pré-candidatura a governo de Pernambuco

Frente das Oposições lança chapa majoritária, que além do petebista concorrendo a governador, terá Mendonça Filho (DEM) ao Senado

A coligação Pernambuco Quer Mudar lançou, nesta segunda-feira (11), a pré-candidatura do senador Armando Monteiro Neto (PTB), de 66 anos, ao governo de Pernambuco. No evento, o deputado federal Mendonça Filho (DEM) foi anunciado como pré-candidato a senador pela coligação. O evento de lançamento foi em um hotel em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.



"Pernambuco precisa de um novo momento e de um novo caminho, uma nova proposta. Temos um projeto que há 12 anos é dominante na política de Pernambuco e que, em nosso juízo, está esgotado. Nossa candidatura se insere nesse contexto, de buscar construir, ao lado do povo de Pernambuco, esse novo caminho", disse Armando, que é o principal nome da oposição ao governador Paulo Câmara (PSB). O senador foi presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior na gestão de Dilma Rousseff (PT).



Fazem parte da coligação os partidos PTB, DEM, PSDB, PRB, Podemos, PV e PPS. Não foram anunciados o segundo pré-candidato ao Senado que vai compor a chapa majoritária, nem o pré-candidato a vice-governador. O evento, que aconteceu em um hotel de Boa Viagem, na zona sul do Recife, contou com a presença de lideranças políticas da Região Metropolitana do Recife e do interior, vereadores, prefeitos e deputados estaduais e federais. O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), que mostrou intenção de participar da disputa, também esteve presente.