Arena PE terá dois telões para transmissão do jogo do Brasil

A Arena de Pernambuco, no Grande Recife, volta a abrir seus portões, nesta sexta-feira (6), para mais um desafio do Brasil na Copa do Mundo e vem com uma novidade. Ao invés de um telão e várias televisões espalhadas pelo setor sul, mais um telão será instalado para deixar o ambiente ainda mais confortável para todos assistirem ao jogo contra a Bélgica, pelas quartas de final do mundial.



Os portões estarão abertos a partir das 11h para a transmissão de França x Uruguai para quem quiser chegar mais cedo e acompanhar a partida. Para animar a torcida antes, no intervalo e depois do jogo haverá a apresentação de um grupo de samba. Não há restrição para assistir o jogo e nenhum valor é cobrado.



O intervalo entre os dois jogos pode ser preenchido ainda com o tour da Arena, que custa apenas R$ 2, e dá oportunidade ao visitante de conhecer os espaços que vários craques do último mundial utilizaram em 2014. Vestiários, camarotes, espaço Pernambuco Imortal, zona mista e gramado são alguns dos locais apresentados.



Para facilitar o acesso da família pernambucana ao estádio, os estacionamentos estarão abertos e custam apenas R$ 5 por se tratar de um evento público. Quem utilizar o transporte público pode pegar o metrô, desembarcar na estação Cosme e Damião e utilizar a linha especial 047 – TI Cosme e Damião/Arena. Para ter acesso ao serviço, pulseiras serão vendidas antecipadamente no valor de R$ 3,20. O serviço pode ser adquirido tanto em dinheiro quanto por meio do cartão VEM Trabalhador ou Comum.