Aprenda a contar histórias com encantamento

Oficina de contação de histórias nas férias de julho

Ao longo de 12 a 14 de julho serão ministradas gratuitamente cinco turmas dentro do projeto Oficina de Contação de Histórias batizada de "Além do Encantamento".



A ação é realizada pela Fundação Educar-DPaschoal em parceria com o CIS-Guanabara para incrementar as férias de julho.



A atividade já fez mais de 50 oficinas e capacitou aproximadamente 1.200 pessoas, entre elas, educadores da rede pública, instituições públicas e voluntários. Foram distribuídos gratuitamente mais de 40 milhões de livros com cerca de 180 títulos produzidos. A oficina envolve técnicas de contação de histórias com recursos feitos a partir de recicláveis.



Os interessados, com idade a partir de 14 anos, deverão participar de apenas um encontro, pois os conteúdos se repetem em todas as turmas. O total de vagas é 25. A iniciativa tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), da Unicamp.



Mais informações sobre o projeto, horários e incrições pelo site

www.educardpaschoal.org.br