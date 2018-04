Apps de transporte terão que pagar taxa de 1% à Prefeitura

Valor será cobrado de empresas como Uber, Cabify e 99; medida já começa a valer

A taxa mensal cobrada pela Prefeitura do Rio às empresas de transporte individual de passageiros por meio de aplicativos, como Uber, Cabify e 99, foi fixada em 1% do valor total das viagens, de acordo com informações do município, que alega que o imposto corresponde ao direito de uso intensivo do Sistema Viário Urbano do Município, conforme previsto no Parágrafo 1º do Artigo 5º do Decreto 44.399.



De acordo com o presidente da IplanRio (Empresa Municipal de Informática) e presidente do Comitê Municipal de Tecnologia Aplicada ao Sistema Viário Urbano, Fabio Pimentel, o percentual permanece inalterado pelo prazo mínimo de três meses, com efeito a partir de 1º de maio de 2018 – e a ser pago a partir de junho. Para que o valor seja calculado, as empresas ficam obrigadas a abrirem seus dados de número de corridas e distâncias percorridas, a partir das quais o comitê pode rever o percentual.