App oferece corridas gratuitas para doadoras de leite materno

O aplicativo de mobilidade urbana 99 iniciou uma parceria com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), localizado no centro do Recife, para incentivar a doação de leite materno. A mulher que for doar leite no Imip, durante o mês de maio, vai receber duas corridas no app da 99: uma para voltar para casa e outra para voltar em outro dia ao Imip e fazer uma nova doação.





A campanha, que começa nesta segunda-feira (7), vai até o dia 31 deste mês. A doadora necessita apenas ligar para o Banco de Leite do Instituto por meio dos telefones 2122-4719 ou 2122-4103, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h. Ao ligar receberá todas as orientações necessárias para a doação. Após a doação, a mulher receberá o código que deve ser colocado no aplicativo para que ela possa usar em duas corridas de até R$ 15.Para manter o banco de leite em condições satisfatórias, são necessários 320 litros de leite por mês. Atualmente, a instituição, que tem um fluxo de 150 doadoras a cada 30 dias, atinge em torno de 63% da meta de leite humano coletado. O objetivo da campanha é fazer com que o IMIP atinja a meta de doações por mês.