Após supostas regalias, Luiz Estevão e Geddel Vieira Lima vão para ala de segurança máxima da Papuda

Ex-senador e ex-ministro ficarão em celas individuais de apenas 6 metros cada

O ex-senador Luiz Estevão (MDB-DF) e o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) foram transferidos nesta quinta-feira (19) para ala de segurança máxima do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A decisão da Vara de Execuções Penais do DF foi tomada após denúncias de que os políticos eram privilegiados com regalias nas celas coletivas.



De acordo com a secretaria de Segurança Pública (SSP), os presos estão em celas individuais com cerca de 6 metros cada, o local conta com vaso sanitário e chuveiro elétrico. Segundo a pasta, nesta ala os banhos de sol são feitos de forma individual e os presos não têm contato uns com os outros.



Em uma ação feita no último mês, a Polícia Civil do Distrito Federal fez buscas nas celas onde estavam o ex-senador e o ex-ministro da Articulação Política do governo Michel Temer. As buscas, deflagradas pela Coordenação de Combate ao Crime Organizado (Cecor) da Polícia Civil do DF e autorizadas pela Justiça, foram feitas a partir da denúncia de um preso.



Nas celas foram encontradas barras de chocolate, anotações que seriam de Geddel e pelo menos cinco pendrives – supostamente, de Luiz Estevão.



Condenações

Condenado a 26 anos de prisão, Luiz Estevão também é acusado pelo Ministério Público de ter financiado a reforma do bloco onde cumpre pena. Ex-diretores do sistema penitenciário também são acusados de serem coniventes e segundo o MP, a reforma foi paga por meio de uma empresa de fachada.



Luiz Estevão cumpre pena desde março de 2016 pela condenação de 31 anos de prisão, imposta pela Justiça de São Paulo. Eles responde pelos crimes de corrupção ativa, estelionato, peculato, formação de quadrilha e uso de documento falso nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Como dois dos crimes – quadrilha e uso de documento falso – prescreveram, a pena final caiu para 26 anos.



Geddel Vieira Lima foi denunciado na operação Cui Bono e está preso em Brasília desde setembro – antes, ele passou três meses em prisão domiciliar na Bahia. Durante a investigação, a Polícia Federal descobriu R$ 51 milhões em malas e caixas em um apartamento atribuído a ele, em Salvador (BA).



Geddel foi indiciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de investigação. Ele está em prisão preventiva e ainda aguarda julgamento.