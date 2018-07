Após quase 4 anos em obras, Mercado Eufrásio Barbosa reabre

Fechado desde agosto de 2014, após ameaça de desabamento do teto, o Mercado Eufrásio Barbosa, localizado no Largo do no Varadouro, em Olinda, no Grande Recife, reabre as portas nesta quinta-feira (5). O espaço de seis mil metros quadrados conta com novos boxes de artesanato, lanchonetes, restaurantes, barracas de feira e banheiros novos. A requalificação custou cerca de R$ 20 milhões, recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).





Histórico

Com construção datada dos séculos 17 e 18, onde existia a primeira Casa da Alfândega de Pernambuco, o local foi, entre 1894 e 1960, a Fábrica de Doces Amorim Ltda. Com planta retangular, em plano único e alvenaria de tijolos, as fachadas são todas rebocadas, sendo a principal com aberturas em arcos plenos e platibanda retangular. Apesar de o prédio original ter passado por algumas reformas, o monumento continua preservado e faz parte da riqueza do conjunto arquitetônico da Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade.

Além de reaquecer a economia, o local volta a ser mais uma opção de cultura e lazer da cidade, com área para apresentações artísticas, exposições permanentes e itinerantes. O Teatro Fernando Santa Cruz foi totalmente reformado, incluindo sistema de som, iluminação e ganhou rampa de acessibilidade. O local vai acomodar por um mês a exposição de quadros do artista plástico Bajado.Em maio deste ano foi aprovado o projeto de lei 14/2018, autorizando o município de Olinda a estabelecer um convênio com o governo do Estado para o gerenciamento do espaço.Um comitê gestor será coordenado pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper) com a participação da prefeitura. A legislação prevê a exploração econômica e os requisitos necessários para a operação no local.