Após pane, sistema do metrô é normalizado no DF

De acordo com a companhia, os trens já circulam entre todas as estações; furto de cabos provocou paralisação de parte da rede

A Companhia do Metropiltano do Distrito Federal (Metrô-DF) normalizou no fim da manhã desta segunda-feira (9) o sistema da rede. De acordo com a assessoria, os trens circulam com velocidade reduzida somente nas proximidades da Estação Feira.



Durante toda a manhã desta segunda o sistema ficou inoperante entre as estações Arniqueiras e Central devido ao furto de cabos de cobre e de fibra óptica durante a madrugada.Os trens só estavam circulando entre as estações Arniqueiras e Samambaia e entre Arniqueiras e Ceilândia.



Nos demais trechos, não havia comunicação entre "o trem, a via e o centro de controle". Da estação Guará até a Central, todas as estações estavam fechadas. "A orientação é que as pessoas evitem o metrô, porque os cabos foram cortados bem nas duas 'perninhas do Y'", informou o Metrô.



Faixas Exclusivas

Mesmo com a normalização do sistema no final da manhã, os órgãos de trânsito do DF irão manter a liberação das faixas exclusivas até às 23h59 desta segunda-feira (9). Os carros de passeio poderão transitar por todas as faixas da W3 Sul e Norte, Setor Policial Sul, EPTG e EPNB.