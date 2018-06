Após normalização do abastecimento, Recife encerra Gabinete de Emergência

"Acho que a mobilização que a Prefeitura fez, com todas as secretarias, conseguiu garantir o funcionamento dos serviços essenciais durante a semana. Mais de 3 mil toneladas de lixo foram retiradas, por dia, durante esta período. Nos atendimentos de urgência e emergência, a gente fez 4.700 atendimentos, 300 partos aconteceram e mais de 500 mil refeições foram servidas nas unidades de saúde, nas escolas e nas creches. Agora, aqui nessa reunião, a gente verificou a situação de cada uma das secretarias da Prefeitura e todas estão abastecidas, com diesel, gasolina, gás. Todas estão plenamente abastecidos e os serviços da Prefeitura estão hoje acontecendo normalmente na cidade", disseo prefeito.

Para garantir o restabelecimento completo da cidade e do Estado, o prefeito grifou que a Prefeitura continua integrada com o Gabinete de Emergência montado pelo Governo do Estado para acompanhar as ações. "Mais de 2.500 caminhões já saíram de Suape e mais de 500 caminhões carregados com botijões de gás com 13 quilos também já saíram, então essa é a última situação a se normalizar na cidade aos poucos", acrescentou o gestor.

No esforço para evitar comportamentos abusivos na venda de produtos como gasolina e gás de cozinha, o prefeito falou do esforço do Procon para garantir o preço justo do combustível. "Foram mais de 200 estabelecimentos fiscalizados pelo Procon. E o órgão está na rua hoje fazendo fiscalização. Houve algumas denúncias de abuso no preço do botijão de gás de 13 quilos, mas, como o abastecimento está praticamente completo, essas denúncias devem diminuir", avaliou o prefeito.

O prefeito do Recife, Geraldo Julio (PSB), reuniu o Gabinete de Emergência, que foi há cerca de uma semana montado em decorrência da crise de desabastecimento do país, e fez um balanço, na manhã desta sexta-feira (1º), do funcionamento dos serviços públicos municipais neste momento. Após o encontro, o gestor anunciou que encerra as ações do Gabinete de Emergência na cidade, e declarou que a mobilização feita com todas as secretarias "deu resultado", uma vez que o executivo municipal conseguiu garantir os serviços essenciais durante a semana.