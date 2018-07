Após matar ex-mulher, homem pede a guarda das filhas

O homem acusado de matar a ex-mulher no último sábado (14) teria ligado para o telefone fixo da família da vítima nesta segunda-feira (16) e exigido a guarda das duas filhas. Stefanno Jesus Souza de Amorim é suspeito de assassinar com cinco facadas Janaína Romão Lucio, de 30 anos, funcionária do Ministério dos Direitos Humanos, na frente das filhas de 4 e 2 anos.De acordo com um irmão da vítima, o suspeito ligou exigindo a guarda das filhas e que iria pegar as crianças de qualquer jeito. A família pediu para que a polícia reforce o policiamento na região onde moram, pois eles estariam com medo de uma aproximação de Stefanno.Até a início da tarde desta segunda, Steffano Jesus de Amorim estava foragido. Segundo a PCDF, o suspeito, que tem 21 anos, é considerado como "perigoso" por conta dos antecedentes criminais.Janaína Romão foi a 14ª vítima de feminicídio no DF neste ano. O crime apresentou um crescimento de mais de 30% neste sete primeiros meses de 2018.Segundo a Secretaria de Segurança Pública, dos 143 presos que usam tornozeleiras eletrônicas no DF, 21 cometeram violência doméstica. Os detentos utilizam o equipamento para se manterem distantes das vítimas, depois de decisões judiciais.