Após mais de um ano de espera, DF deve ter data para o fim do racionamento

O rodízio da água foi iniciado em janeiro de 2017; o reservatório do Descoberto já alcançou 90% do volume útil

O Governo de Brasília confirmou nesta sexta-feira (27) que discutirá data para o fim do racionamento. O Distrito Federal passa por rodízio de interrupção do abastecimento há mais de uma ano.



"O governador Rodrigo Rollemberg se reunirá até o final da semana que vem com a Caesb e a Adasa [Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico], para fazer uma avaliação sobre quando pode ser finalizado racionamento", informou o Executivo.





O racionamento começou em janeiro de 2017. O pior nível dos reservatórios foram registrados em novembro de 2018. A bacia do Descoberto chegou a 5,3% do volume útil e a de Santa Maria/Torto, 21,8%. Na época, a Caesb chegou a cogitar a ampliação da interrupção do abastecimento que é de 24 horas para 48 horas. A Adasa considera seguro o nível estável acima de 60%. A escassez de chuva em Brasília foi o que causou a baixa no abastecimento.



Hoje, a situação dos reservatórios é mais positiva. O Descoberto chegou a 90% e Santa Maria 55,6%. No mesmo período do ano passado, o volume útil nas bacias era menor, respectivamente de 54,8% e 53,1%.



Obras

O governo vem anunciando a conclusão das obras de novos sistemas de abastecimento como referência para o fim do racionamento. O maior impacto deve vir de Corumbá IV, estação que tem construção sob a responsabilidade conjunta do Governo de Brasília e do Goiás. A previsão é de que o início da operação se dê até o final de 2018.



O governo inaugurou no fim de 2017 a captação de água do Lago Paranoá. A ideia foi desafogar a sobrecarga da bacia de Santa Maria/Torto, que abastece a região da área central de Brasília, e apresentar recuperação lenta, devido a menor extensão, comparada a do Descoberto.