Após furto, matemático iraniano ganha nova medalha

Ele havia sido roubado na quarta (1), minutos após receber o prêmio, ainda dentro do congresso, que acontecia no Riocentro

Após a frustração de ter seu prêmio furtado minutos após recebê-lo, na última quarta (1), o matemático iraniano Caucher Birkar pôde voltar a sorrir na manhã deste sábado (4), quando recebeu uma nova Medalha Fields do Congresso Mundial de Matemática, pela primeira vez realizado no Brasil. A honraria é considerada o Prêmio Nobel da categoria.



Em seu novo discurso, na cerimônia, o matemático contou sua versão dos fatos e agradeceu o apoio dos presentes. "Muito obrigado por estarem aqui pela segunda vez nessa cerimônia. Eu estava sentado na primeira cadeira e, quando a cerimônia terminou, as pessoas vieram me dar os parabéns e eu deixei as coisas na cadeira. E então alguém veio por trás", relatou o iraniano.



A Polícia Civil já identificou dois suspeitos de furtarem a medalha, de 14 quilates, que vale cerca de R$ 16 mil. Imagens de câmeras de segurança mostram os possíveis responsáveis pelo crime e o momento em que o prêmio teria sido levado, sem que Caucher Birkar percebesse.



O iraniano teria deixado uma pasta, onde guardou sua medalha, em cima de uma mesa. Ao perceber o sumiço, apenas 30 minutos depois da entrega do prêmio, o matemático chamou os seguranças do Riocentro. A equipe só conseguiu recuperar o celular dele, que foi encontrado embaixo de uma arquibancada, com a pasta vazia. A medalha e a carteira não foram achados.