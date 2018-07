Após fuga em massa, Funase recaptura 35 socioeducandos

Após fuga em massa no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, domingo (1º), a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) informou que, até a tarde desta segunda-feira (2), havia recapturado 35 dos 56 socioeducandos que escaparam do local. Eles já retornaram para a unidade. A Polícia Militar (PM) continua à procura dos demais.





Em nota, a Funase ressalta que o controle do atendimento socioeducativo está nas mãos das equipes de coordenadores, equipes técnicas e agentes, que ocupam, administram e desenvolvem atividades voltadas à socioeducação em absolutamente todas as instalações.



"Para manter e assegurar esse controle, estão sendo adotadas diversas medidas, como a seleção simplificada para contratar 496 agentes socioeducativos, que terá o edital divulgado nos próximos dias e beneficiará as unidades da Região Metropolitana do Recife, inclusive a do Cabo. Além disso, a Funase passou a fazer parte recentemente do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública (Seinsp), o que dará condições para que diversos órgãos governamentais atuem de maneira integrada para coibir crises no sistema socioeducativo", diz a nota.

O jovem de 19 anos que ficou ferido no motim recebeu atendimento no Hospital Dom Helder e voltou para o Case Cabo. O interno suspeito da agressão, também de 19 anos, foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e está à disposição da Justiça. De acordo com a Funase, o clima no local é de tranquilidade, permitindo, inclusive, a visita de familiares.A unidade do Cabo tem capacidade para 166 adolescentes e atualmente comporta 294 jovens. A fuga ocorreu por meio de um buraco aberto no muro. Os adolescentes chegaram a queimar colchões e lençóis. Segundo a Funase, o motim, ocorrido em duas das quatro alas da unidade do Cabo, foi provocado para viabilizar as fugas. A entidade destacou que houve poucos danos ao patrimônio público. Os casos serão investigados pela corregedoria.