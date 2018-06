Após denúncias de assédio eleitoral, presidente da TCB é exonerado

o atual presidente da empresa pública TCB, Flávio Henrique da Costa. A decisão foi tomada depois que denúncias diziam que o gestor estaria cometendo "assédio eleitoral" contra os servidores da empresa.

Funcionários dizem que foram obrigados a grudar, nos carros pessoais, adesivos de apoio à pré-candidatura do ex-presidente da TCB André Brandão – a deputado distrital. Ambos negam.



De acordo com a denúncia, o funcionário que se negasse a aplicar o adesivo nos veículos era ameaçado de exoneração. Os servidores dizem que a pressão começou logo após a troca de comando, em abril. Naquele momento, Brandão deixou o cargo em respeito à lei eleitoral e indicou Costa como sucessor.



O Ministério Público Eleitoral (MPE) investigará o caso e, se confirmada a irregularidade, Brandão pode ser multado e até ter a eventual candidatura cassada. Ao confirmar a exoneração, o Palácio do Buriti não informou quem assumirá o cargo a partir desta quarta.