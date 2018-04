Após confronto com a PM, alunos da UnB invadem prédio do FNDE

Grupo pede liberação de recursos para aliviar universidade da pior crise financeira da instituição

Concentrados desde o início da manhã desta terça-feira (10), em frente ao Ministério da Educação (MEC), os estudantes da Universidade de Brasília (UnB) resolveram no final da tarde ocupar o prédio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O grupo pede que o governo federal libere mais verbas para tirar a instituição de ensino da pior crise financeira de sua história.



Segundo a Polícia Militar, três alunos foram detidos – um por desacato, um por dano ao prédio e outro por pichação. Como o edifício atingido é de propriedade da União, eles foram levados à Superintendência da Polícia Federal.



Às 16h, manifestantes se reuniam dentro e fora do prédio – os estudantes fizeram barreiras nas escadarias e bloquearam os elevadores. A PM se posicionou apenas na entrada do órgão. Integrantes da diretoria do FNDE se reúnem com os manifestantes e negociam uma desocupação.



Manifestação conjunta

O ato desta terça-feira foi organizado pelo Diretório Central Estudantil (DCE), pelo Sindicato dos Técnicos da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub), a Federação de Sindicatos dos Trabalhadores em Universidades Brasileiras (Fasubra) e o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes).



Professores, servidores e estudantes pedem o apoio do Ministério da Educação contra a crise financeira enfrentada pela universidade. O objetivo do grupo é ser recebido pelo ministro da Educação, Rossieli Soares.



De acordo com os organizadores, a UnB trabalha com a previsão de um déficit orçamentário de R$ 92 milhões para 2018, o que levou a universidade a anunciar medidas de austeridade, tais como a demissão de estagiários e a discussão sobre o aumento do preço do Restaurante Universitário (RU).