Após cinco meses, intervenção investe 45% do prometido

Nesta quinta (26), gabinete anunciou licitações que somam R$ 550 milhões, apesar de prometido inicial ser de R$ 1,2 bilhão

Após cinco meses de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, o GIF (Gabinete da Intervenção Federal) só especificou 45,8% da verba total que foi aprovada pelo presidente Michel Temer em MP (Medida Provisória). O órgão informou, na manhã desta quinta (26), que 70 processos administrativos, com total aproximado de R$ 550 milhões, estão em fase interna de licitação na Secretaria de Administração do gabinete. A verba total prometida é de R$ 1,2 bilhão, segundo o texto publicado no "Diário Oficial da União", no dia 27 de março.



"O Gabinete de Intervenção Federal tem confiança que, atendendo aos requisitos legais para compras públicas, aplicará, oportuna e integralmente, os recursos orçamentários disponibilizados em favor da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro", informou o órgão, por meio de nota. Quando questionado sobre a previsão para que o restante dos recursos seja aplicado, o gabinete se limitou a informar que os gastos foram detalhados e que toda a verba destinada será aplicada – sem especificar quando.



Os gastos que somam R$ 550 milhões são referentes a 24.235 coletes balísticos, 10.955 armamentos (fuzis, pistolas, espingardas), 1,132 milhão de unidades de munição de diferentes calibres, 1.350 veículos (radiopatrulha, patamo, ônibus, transporte de presos), 46 itens de materiais para Polícia Técnica (entre eles analisador técnico de DNA, scanner tridimensional de local de crime e sistema automatizado de identificação de impressão digital), 7 mil unidades de equipamento de proteção individual (capacetes, escudos, conjunto de roupa de aproximação), 190 itens de materiais para manutenção preventiva de veículos, 65 itens de materiais de salvamento (pranchas de resgate e conjunto de salvamento veicular, entre outros) e 268.847 peças de fardamento e manutenção de veículos blindados e não blindados.



Segundo o gabinete, as especificações técnicas, pesquisas de preços e pareceres jurídicos já estão "em estágio adiantado". Na próxima semana, devem passar para a fase externa das licitações.