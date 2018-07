Após caso suspeito, UFRJ recebe campanha de vacinação contra sarampo

Aluna da Faculdade Nacional de Direito estaria entre os quatro casos suspeitos da doença no Estado

Quatro casos de sarampo estão sendo investigados no estado do Rio de Janeiro. Um deles seria de uma aluna de graduação da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, localizada no Centro da cidade. Por isso, as secretarias estadual e municipal de Saúde realizaram uma campanha de vacinação relâmpago no campus, na quarta-feira (4). Ainda não há informações se a imunização vai ser estendida.

A campanha foi voltada à comunidade universitária, especialmente aos alunos, como informou a assessoria da UFRJ. A medida foi tomada porque o sarampo é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus que, normalmente, é transmitido por meio de contato direto e pelo ar.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, apesar de um dos casos já ter resultado preliminar positivo, a confirmação do diagnóstico pelo laboratório de referência nacional da Fiocruz ainda é necessária. O local de provável infecção também está em análise. O Ministério da Saúde disse que está acompanhando a situação.



"A amostra está sendo analisada no Laboratório Central de Saúde Pública de São Paulo (Lacen/SP) e no Laboratório de Referência Nacional (FIOCRUZ/RJ). O Ministério da Saúde aguarda a finalização das investigações e dos resultados laboratoriais. É importante destacar que não há, até o momento, casos confirmados da doença no estado", informou o ministério, em nota.



Sintomas

Em 2016, um Comitê Internacional de Especialistas declarou que as Américas estavam livres do sarampo. Porém, como o vírus da doença permanece em circulação no resto do mundo, há riscos de surtos, assim como vem ocorrendo no norte do Brasil.

Os sinais iniciais de sarampo são semelhantes aos de uma gripe ou resfriado, como febre e dor muscular. Os sintomas surgem até 14 dias após ter estado com alguém infectado, no entanto, após três dias é comum que apareçam manchas avermelhadas, que não coçam, por todo o corpo. Em caso de suspeita da doença, o indicado é procurar ajuda médica.