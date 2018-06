Após ataque de tubarão, fiscalização será ampliada na orla de Recife e Jaboatão

A partir da próxima semana, será ampliado o horário de permanência dos guarda-vidas em quatro pontos da orla pernambucana, com a utilização do efetivo do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros (CB). Medida foi anunciada pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit), nesta terça-feira (5), após reunião de trabalho para avaliar o incidente com tubarão ocorrido no último dia 3 de junho, na praia de Piedade, em frente à igrejinha.





Atualmente, existem 110 placas de alerta e postos de guarda-vidas distribuídos ao longo da orla. Um levantamento das placas já está em curso para substituição das que foram danificadas. "Temos diversas placas pichadas, inutilizadas, e precisamos contar com o apoio da população no sentido de preservar a sinalização e o patrimônio público", diz o coronel Bastos.



Na reunião, também foi recomendada, aos órgãos que prestam assistência pré-hospitalar e remoção de urgência, sob coordenação do Corpo de Bombeiros, a realização de exercícios simulados de atendimento a vítimas de mordidas de turbarão.



"Já temos bastante experiência nesse tipo de operação e, a exemplo dos casos recentes, os bombeiros não apenas alertaram as vítimas, mas atuaram de imediato no salvamento e resgate, colaborando para que elas chegassem com vida até uma unidade hospitalar. De todo modo, é fundamental que façamos treinamentos, simulações e atualizações constantes, de modo a coordenar as diversas equipes e órgãos integrados em um procedimento complexo como esse", complementa o tenente-coronel Ferraz.



Ainda no encontro, deliberou-se pela realização de um estudo de viabilidade de controle maior ou restrição parcial de trechos de orla, em horários específicos. "Essa ideia divide os técnicos e, pelo seu impacto econômico e social, não pode ser adotada sem maturidade, evidências científicas e um planejamento detalhado de cada etapa desse processo. Nosso objetivo maior é proteger e salvar vidas, mas com conscientização e colaboração da sociedade como um todo. Então, neste momento, fazemos a opção de menor impacto, mantendo o lazer e as atividades na faixa de areia e fortalecendo nosso trabalho de prevenção e fiscalização", afirma o presidente do Cemit.



Formatura

Na próxima segunda-feira (11), está prevista a formatura de 286 bombeiros, que reforçarão o efetivo da corporação especialmente nas ações de prevenção nas praias. A solenidade está programada para o turno da manhã, no Centro de Convenções, em Olinda. De acordo com o tenente-coronel André Ferraz, comandante do GBMar, serão utilizados botes infláveis para entrar na água e recolher as pessoas que se colocam em risco. "Estaremos complementando as ações de orientação. Serão realizadas palestras dentro do projeto Comunidade Segura em escolas estaduais da Região Metropolitana do Recife, abordando temas relativos à prevenção de afogamentos, educação ambiental e conscientização sobre os fatores de risco", disse.

Os pontos atendidos serão Igrejinha de Piedade; em frente ao Edifício Acaiaca (Boa Viagem); 2º Jardim (Boa Viagem) e Castelinho (Boa Viagem). Será estendida até as 18h (uma hora a mais), a presença de guarda-vidas do CBMPE nessas localidades, que concentram, estatisticamente, 27 (41,5%) dos 65 casos registrados desde 1992. Esta é uma das ações anunciadas com o objetivo de reduzir as chances de incidentes como o que vitimou José Ernesto Ferreira da Silva, de 18 anos, a primeira morte registrada no Estado em cinco anos."Nossos estudos são claros: as ocorrências se dão na conjunção de fatores bastante conhecidos, como local de mar aberto, em água turva, ao amanhecer ou cair da tarde, no período de abril a setembro e quando o banhista descumpre as recomendações dos guarda-vidas e se coloca em situação de risco, a exemplo de entrar em águas profundas, sozinho", explica o coronel Leodilson Bastos, presidente do Cemit.