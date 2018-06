Após assembleia, STU segue com paralisação

Conforme o diretor do STU, João Raimundo, a reitoria alega que não possui orçamento suficiente para arcar com as demandas do sindicato, uma vez que o caixa de cerca de R$ 500 milhões lida com déficit previsto de R$ 240 milhões para 2018.



"Não há flexibilidade por parte da reitoria porque diminuem o déficit arrochando nossos salários", criticou Raimundo ao relatar que a projeção inicial de déficit para esse ano era em torno de R$ 280 milhões.

Para o diretor, as contrapropostas devolvidas pela reitoria são inconsistentes e precisam de reformulação. Por exemplo, a Unicamp oferece R$ 100 de aumento no auxílio alimentação, entretanto, o sindicato quer que o aumento atinja a base indicada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) de R$ 1.111.



Em relação ao reajuste salarial, o STU só volta a discutir a questão com a reitoria no dia 24 do mês que vem. Diante dos 12,5% de reajuste requisitado, a Unicamp ofereceu 1,5%. Procurada pela reportagem do Destak, a assessoria de imprensa da Unicamp não respondeu ao pedido de entrevista e demais informações no tocante à greve até o fechamento da edição.

