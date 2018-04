Após assalto a ônibus, trio é capturado com 16 celulares

Um homem foi preso em flagrante por assalto a ônibus, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife (RMR). Na ação, os militares do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM) também apreenderam dois adolescentes e recolheram 16 celulares e um revólver calibre 38 com três munições.





Todos foram encaminhados para a Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis. O homem vai responder por roubo e corrupção de menores, já que dois adolescentes participaram com ele da investida contra os passageiros de um coletivo. Os adolescentes ficam à disposição do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).

O crime aconteceu na avenida General Manoel Rabelo, no bairro de Socorro, na noite da última segunda-feira (23), mas o caso foi divulgado pela PM nesta terça-feira (24). Os suspeitos foram encontrados por tempo depois nas proximidades do delito.O efetivo realizava rondas para prevenir crimes como homicídios e tráfico de drogas na região, quando a viatura foi parada pelos ocupantes do ônibus, que fizeram a denúncia e indicaram a direção tomada pelos acusados. De imediato, os policiais saíram em busca dos suspeitos, que foram localizados pouco depois.