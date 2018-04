Após ameaça de Rollemberg, Detran encerra greve no DF

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran (Sindetran-DF), Fábio Medeiros, a categoria encerrou a greve por respeito à população. "Nós não tivemos nenhum item atendido pelo GDF".

Uma reunião será realizada com a direção do órgão para definir o calendário de reposição dos dias parados e a necessidade de mutirões para atender o público, principalmente na realização de vistorias e emissão de documentos.



Corte de ponto

Segundo o chefe do Executivo, a greve é "inadmissível", pois de acordo com ele, já foram feitas várias negociações, porém todas negadas pelo sindicato dos grevistas. "Nossa determinação é de promover o corte de ponto dos servidores que não estiverem trabalhando", disse Rollemberg.



Os servidores buscavam reajuste de 10% no auxílio-alimentação e regulamentação da jornada de trabalho em lei para cumprir 30 horas semanais. Como consequência da paralisação, nenhuma das 16 unidades do órgão está funcionando. A estimativa é de que a greve afeta 10 mil pessoas que buscam atendimento e 1,6 mil vistorias deixam de ser feitas todos os dias.

Os servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran0-DF) decidiram, em assembleia, encerrar a greve da categoria nesta sexta-feira (20). A decisão veio poucas horas depois do governador Rodrigo Rollemberg (PSB) afirmar que iria descontar do salário do agentes os mais de 30 dias que eles ficaram em greve.