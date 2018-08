Após aliança com o PDT, PSB descarta candidatura de mulher trans no DF

Paula Benett era a primeira candidata trans do DF, porém foi descartada por causa de novas candidaturas do PDT

Após conseguir sacramentar o tão esperado apoio do PDT na chapa de reeleição do governador Rodrigo Rollemberg, o PSB se viu obrigado a eliminar as candidaturas para a Câmara dos Deputados de alguns de seus filiados. Antes, a sigla tinha sete postulantes à deputados federais, agora com a aliança dos pedetistas, serão apenas dois candidatos.



Uma das candidaturas que ficou de fora por causa do acordo, foi a da transexual Paula Benett. Primeira candidata trans do DF, a postulante à Câmara Federal afirmou em suas redes sociais que essa era mais uma "exclusão" em que ela passaria em sua vida.



"Apesar de ter passado por muita exclusão em minha vida e ter me acostumado, ainda é difícil porque dói muito, assim que possível faço um pronunciamento", escreveu.



Com a exclusão de cinco pré-candidatos a deputados federais, os socialistas mantidos na disputa são a ex-governadora Maria de Lourdes Abadia e o ex-secretário das Cidades Marcos Dantas. De acordo com a Executiva do PSB, os candidatos que foram retirados poderão disputar uma vaga na Câmara legislativa do DF (CLDF).



Segundo o presidente do PSB-DF, Tiago Coelho, além do acordo com o PDT, havia necessidade de abrir espaço para a Rede, que antes queria concorrer sozinha para a Câmara."Alguns [antes pré-candidatos a federais] optaram por vir a distrital e, outros, por retirar a candidatura. Agora, depende dela", concluiu. De acordo com Tiago Coelho, a expectativa do PSB é que a representação LGBT fique na corrida por uma cadeira distrital, com Benett.



O dirigente partidário afirmou Abadia e Dantas foram escolhidos porque, na avaliação de membros da direção, ambos têm mais chance de alcançar número maior de votos.