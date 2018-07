Após 5 anos, obra em hospital de Ribeirão Pires é retomada

A verba obtida corresponde ao primeiro módulo, que deverá ser destinadas às obras do pavimento térreo, que correspondem ao centro cirúrgico/obstétrico.



Para o módulo 2 foram solicitados R$ 2,3 milhões. A verba deve ser utilizada para a conclusão dos segundo e terceiro andares. Para o módulo 3, estão previstos R$ 2,1 milhões destinados à conclusão de mobiliário com estrutura, ar condicionado, telecomunicação, circuito de câmeras fechadas e equipamentos complementares.



No primeiro pavimento do hospital já funciona o laboratório de análises clínicas da rede municipal de saúde.

As obras do Complexo Hospitalar Municipal, no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires deverão ser retomadas após ficarem cinco anos paradas. As intervenções receberam nesta terça-feira (3), R$ 3 milhões do Governo Estadual.De acordo com a Prefeitura de Ribeirão Pires, o recurso foi solicitado em três módulos e totalizava R$ 7,4 milhões. Entretanto, ainda não há data prevista para a liberação do restante do recurso.