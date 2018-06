Após 15 dias, professores de Jaboatão dos Guararapes encerram greve

Professores, professoras e demais trabalhadores em educação de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife (RMR), encerraram, nesta terça-feira (5), uma greve nas escolas da rede municipal, que já durava 15 dias. A categoria acatou, durante Assembleia Geral, proposta do governo municipal depois de três rodadas de negociação.





O presidente do Sinproja, Ronildo Oliveira, avaliou positivamente a luta da categoria e o índice apresentado, lembrando que as negociações começaram com a prefeitura se negando a dar qualquer aumento.



"Desde o início da nossa campanha, o governo não sentou conosco para negociar o reajuste salarial do trabalhador e da trabalhadora em educação, e nem apresentou nenhum tipo de proposta para a nossa categoria. Foi com muita luta que conseguimos fazer com que o governo marcasse uma data para apresentar uma proposta, onde, o indicativo tinha tudo para ser de 0%", destacou Ronildo.

A partir desta quarta-feira (6), as aulas em toda rede municipal voltam ao normal e o Sinproja vai negociar com a Secretaria de Educação do Jaboatão dos Guararapes a compensação dos dias de paralisação.O acordo celebrado entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Jaboatão dos Guararapes (Sinproja) e prefeitura contemplam os seguintes pontos: reajuste salarial de 2,84% de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), retroativo ao mês de abril, e mais, 1,16% a partir do mês de setembro, totalizando 4%.