Aplicativo ajuda no combate ao Aedes aegypti e a muriçocas

As ações de enfrentamento aos mosquitos Aedes Aegypti e Culex Quinquendaciatus (muriçoca) no Recife passam a contar com um reforço tecnológico: o aplicativo Ambiente Digital, para mapear os focos dos insetos, que são transmissores de doenças. Com o recurso, os Agentes de Saúde Ambiental e Controle de Endemias (Asaces) vão tornar a coleta de dados sobre os mosquitos mais agéis, além de auxiliar na detecção e eliminação dos focos de mosquitos.





A ferramenta vai dar mais agilidade ao trabalho dos agentes e qualidade na coleta de dados, transmissão, consolidação, identificação automática e mais ágil da presença de focos dos mosquitos na cidade. Dessa maneira, a ferramenta adotada contribui para o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde e, consequentemente, a tendência é gerar uma redução dos casos de arboviroses.



O secretário de Saúde, Jaílson Correia, explica que o aplicativo vai registrar o roteiro dos agentes no dia-a-dia. "Com isso, nós vamos poder utilizar os relatórios e informações para que possamos utilizar em nível central e em cada distrito para tomarmos as decisões. Isso vai nos ajudar a acelerar focos de mosquitos e agirmos mais rapidamente", contou. Outro ponto benéfico do aplicativo é que ele vai auxiliar no uso racional do larvicida biológico, utilizado no combate aos focos do mosquito, com eliminação dos seus ovos e larvas.

A ferramenta, desenvolvida pela Empresa Municipal de Informática (Emprel), foi lançada nesta quinta-feira (21), pela Prefeitura do Recife. Neste primeiro momento, 60 agentes de saúde receberam smartphones e já começaram o monitoramento nas casas do Distrito Sanitário 6, que abrange os bairros de Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep e Pina, na zona sul. Segundo a prefeitura, até o fim do ano todos os 600 agentes de saúde ambiental do Recife estarão com os aparelhos em mãos e vão percorrer os demais distritos bairros da cidade."O uso do smartphone vai permitir que a gente tenha acesso a mapas, dados e tabelas. Tudo vai ser registrado online, com localização georreferenciada do lugar onde foi encontrado o foco do mosquito. Todo esse histórico vai tornar o trabalho muito mais eficiente", disse o prefeito Geraldo Julio (PSB), durante o lançamento do aplicativo, na Unidade de Saúde da Famíila Bernard Van Leer, em Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife.