Aplicativo ajuda a traçar mapa da violência no Grande Recife

A população da região metropolitana do Recife (RMR) agora conta com uma ferramenta para mapear a violência armada. O Fogo Cruzado, laboratório de dados sobre violência armada, que disponibiliza informações através de um aplicativo e mapa colaborativo, entrou em operação em Pernambuco no início de abril. Até a última sexta-feira (13), havia o registro de 17 tiroteios, sendo dez na capital, quatro no Cabo de Santo Agostinho, dois em Igarassu e um em Paulista.





Os 15 municípios da região metropolitana do Recife responderam por 45% do total de registros de homicídios entre janeiro e fevereiro deste ano, de acordo com o governo do Estado. Foram 390 em apenas dois meses. Assim como já ocorre no Rio de Janeiro, a proposta é trabalhar em conjunto com redes e pesquisadores locais, gerando dados consistentes.



"A chegada do Fogo Cruzado ao Recife, em parceria com o Núcleo de Pesquisas em Políticas de Segurança da UFPE permitirá a qualificação da produção e da análise de informação georeferenciada sobre a violência produzida por armas de fogo na região na RMR, contribuindo tanto para o monitoramento da violência e de seus padrões sócio-espaciais, quanto o acompanhamento das respostas estatais a esta importante questão", afirma José Luiz Ratton, professor e pesquisador do Departamento de Sociologia da UFPE.



Além de receber notificações de usuários diretamente via aplicativo - de forma anônima e sigilosa - , a equipe de gestão de dados do Fogo Cruzado recebe informações via whatsapp, mensagens diretas via Twitter e inbox do Facebook. A equipe do Fogo Cruzado também adiciona às bases de dados as informações recolhidas via imprensa e canais das autoridades policiais. Todos os relatórios do Fogo Cruzado podem ser lidos no site www.fogocruzado.org.br.

O aplicativo permite que qualquer cidadão compartilhe dados toda vez que presenciar ou ouvir um tiroteio ou disparo de arma de fogo. Ao preencher um formulário simples e seguro, a informação é transformada pelo app em uma notificação em um mapa da Região Metropolitana correspondente. Assim, de forma interativa com a população, os mapas gerados pelo aplicativo podem ser agregados e combinados a informações de outras áreas, tais como a saúde e educação.Recife é a segunda capital brasileira coberta pelo Fogo Cruzado, que está disponível para download gratuito para Android e iOS. Lançado no Rio de Janeiro em agosto de 2016, com mais de 150 mil downloads, o Fogo Cruzado é hoje uma das principais ferramentas para registro e análise da violência armada na capital fluminense.