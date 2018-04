Apesar da chuva, Santa Maria não supera meta

O reservatório tem lenta recuperação, ficando abaixo do nível registrado em 2017; já a barragem do Descoberto, tem alta

A chuva no Distrito Federal foi generosa no mês de março. Enquanto a média do período é de 180 milímetros (mm), choveu 242 mm. O volume do reservatório do Descoberto ultrapassou a meta mensal, já o de Santa Maria/Torto, ficou abaixo inclusive do nível medido no ano passado.



Ontem, a barragem de Santa Maria, que abastece a área central de Brasília media 48,8%. A Agência Reguladora de Água Energia e Saneamento Básico (Adasa) tinha como meta 50%, que corresponde ao volume registrado no fim de março de 2017.



Em fevereiro, Santa Maria finalizou o mês com 41,9%, acima da meta, de 40%. De acordo com estudos da Adasa, a barragem tem uma bacia menor que do Descoberto, e se recupera lentamente.

O reservatório do Descoberto finalizou o mês registrando 74%, quatro pontos acima da média.



O mês de abril marca os últimos 30 dias com maior índice de chuva. A média do período é de 123 mm. Em maio, o volume de chuvas diminui para 38.6 mm em média, sendo o último antes da seca.



O Governo de Brasília afirma que o racionamento deve ser finalizado ainda este ano, ainda sem data definida. A previsão é de que o rodízio se encerre após a inauguração da obra de captação e tratamento de Corumbá IV. Metade da construção está sob a responsabilidade do estado do Goiás e a outra parte pelo Distrito Federal. A previsão para conclusão total é de até dezembro deste ano.