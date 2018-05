Apenas oito postos do DF ainda têm combustível

25.05.2018 15:07

Número foi atualizado na tarde desta sexta e a previsão é de que o estoque acabe até às 17h

Um balanço divulgado pelo Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Distrito Federal (Sinpospetro-DF) apontou que apenas oito postos da capital tinham combustível no ínicio da tarde desta sexta-feira (25). Dos 322 estabelecimentos do tipo, 314 já estavam fechados.



"Na maior rede, que tem 87 postos, somente um possui. O DF amanheceu com 15 postos com reserva e esse número já caiu para oito. O estoque não vai até as 17h", prevê o sindicato.



Desde esta quinta (24) os brasilienses já enfrentavam longas filas nos postos da capital. Para conseguir abastecer, o motorista estava enfrentando cerca de duas horas de fila em algumas regiões.



Na manhã desta sexta-feira (25), alguns motoristas que aguardavam em filas para abastecer foram multados pela Polícia Militar. Após a polêmica, o GDF afirmou que as multas aplicadas seriam canceladas porque "a situação é atípica".