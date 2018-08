Apenas 35% da frota de veículos está regularizada no DF

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal, informou que até esta sexta-feira (03/08), 612.346 veículos foram licenciados no DF, o correspondente a 35% da frota de veículos (1.748.674). Nesta semana o Detran emitiu todos os documentos dos veículos cujos débitos foram quitados. A fiscalização começa a partir de 1º de setembro, com placas que terminem nos números 1 e 2.Para obter o licenciamento de 2018, o proprietário deverá pagar o IPVA (imposto cobrado pela Secretaria de Fazenda), o DPVAT (seguro obrigatório recolhido pela Seguradora Líder), a taxa de Licenciamento (do Detran) e as multas pendentes.Para quitar os débitos, o usuário não precisa ir ao Detran. A emissão dos boletos e o pagamento ou parcelamento dos débitos com cartão, podem ser realizados diretamente no site do Órgão, porém o boleto do DPVAT não é enviado à residência do proprietário, é necessário efetuar a impressão por meio do site da Seguradora Líder (https://pagamento.dpvatsegurodotransito.com.br/).O proprietário que ainda não recebeu o documento pode verificar se existem débitos pendentes, por meio do site do Detran (www.detran.df.gov.br) ou pelo telefone 154. Também é importante verificar se o endereço residencial está atualizado.FiscalizaçãoNeste ano, a fiscalização seguirá o calendário definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A exigência ocorrerá a partir do 1º dia de cada mês, a começar de setembro, conforme o final da placa do veículo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, transitar com o veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e resulta em sete pontos na CNH, recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47.A fiscalização começa em 1º de outubro com placas com algarismo final em 3, 4 e 5. Em 1º de novembro será os números os 6, 7 e 8. Por fim, em 1º de setembro será 9 e 0O proprietário que quitar todos os débitos e não receber o CRLV até o início da fiscalização pode emitir o Protocolo de Autorização Provisória para a Circulação de Veículo. Essa emissão é realizada por meio do site do Detran (www.detran.df.gov.br) e o proprietário não precisa ir aos postos de atendimento. O documento provisório tem validade de 60 dias e cada proprietário poderá retirar a autorização uma única vez.