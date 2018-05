Apenas 16% da frota de veículos é licenciada

Em 1° de Setembro, o licenciamento será obrigatório nas vias do DF

Segundo dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Brasília tem uma frota de 1.736.739 veículos, porém apenas 284.137 foram licenciados em 2018. Este número representa 16,3%, do número de veículos registrados.



Os motoristas devem regularizar seu veículos até 1° de setembro, quando o uso do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) de 2018 será obrigatório nas vias do DF.



Para a emissão do CRLV é necessária a quitação dos débitos relativos ao IPVA (Secretaria de Fazenda), taxa de licenciamento anual (Detran) e DPVAT (Seguradora Líder – Governo Federal). Além disso, o proprietário deve efetuar o pagamento ou o parcelamento dos valores relativos a multas de trânsito vencidas.



No ano passado, foram registradas 35.360 infrações relativas à condução de veículo não licenciado, uma média de 96 multas por dia. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a infração é gravíssima e resulta em sete pontos na CNH, recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47. Mais de 35 mil condutores foram autuados em 2017.