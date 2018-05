Apartamento é destruído por incêndio na Asa Norte

Um apartamento de alto padrão na 110 Norte foi consumido pelo fogo na tarde de ontem. Duas mulheres que estavam no apartamento vizinho precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.A causa do incêndio ainda está sendo investigada. As chamas foram tão intensas que era possível visualizar de longe. As mulheres que estavam no apartamento ao lado foram resgatadas pela parte lateral do prédio, com a ajuda de uma escada.O apartamento fica no 6º e último andar do prédio, voltado para o Eixo Rodoviário. Acima do local incendiado fica a cobertura, também atingida pelo fogo.