Apac faz novo alerta de chuvas para três regiões

Existe previsão de precipitações de moderadas a ocasionalmente fortes no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta segunda-feira (9), um novo alerta meteorológico para as próximas 24 horas. A previsão é de precipitações de moderadas a ocasionalmente fortes no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste.



Este é o terceiro aviso publicado nos últimos dias pela Apac. O primeiro alerta foi divulgado na última sexta-feira (6) e o segundo no sábado (7). Em todos, havia previsão de chuvas de moderadas a fortes no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste.



Nesta segunda, os moradores da capital pernambucana começaram a semana enfrentando os problemas causados pelas precipitações. Segundo a Defesa Civil da Prefeitura do Recife, em um intervalo de 48 horas, choveu o esperado para 21 dias.



Entre às 17h da última sexta (6) até a 16h desse domingo, 230 milímetros de chuvas. A média histórica para o mês de abril corresponde a 326 milímetros. Neste domingo (8), a Defesa Civil registrou 14 deslizamentos de barreiras, mas sem vítimas.



A secretaria-Executiva de Defesa Civil do Recife informou que os moradores devem procurar a central de atendimento para providenciar colocação de proteção plástica nos morros. O telefone é 0800-081-3400.