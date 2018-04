Apac emite alerta de chuvas fortes em três regiões do Estado

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um novo alerta para a possibilidade de chuvas fortes na região metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Sul e Norte e no Agreste do Estado. A previsão é válida para as próximas 24h.





Neste domingo (22), diversas vias da RMR ficaram alagadas após fortes e constantes chuvas. No Recife, ficaram alagadas ruas como a 21 de Abril, na Zona Oeste; a Doutor José Mariano, no Centro; e a Avenida Boa Viagem, na Zona Sul. Em Olinda, moradores e motoristas enfrentaram dificuldades para se deslocar no bairro dos Bultrins devido aos alagamentos.

Devido aos altos índices acumulados de chuvas, a Defesa Civil da capital pernambucana recomenda que moradores de áreas de risco devem sair de suas residências e procurar abrigo em locais seguros. O órgão mantém um plantão permanente de 24h, podendo ser acionada gratuitamente pelo telefone 0800 081 3400.