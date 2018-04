Apac alerta para chuvas fortes no Recife

Órgão também emitiu alerta para três regiões de Pernambuco: Zona da Mata Norte, Agreste e Sertão

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, no fim da tarde desta sexta-feira (13), um alerta de chuvas com intensidade forte no Recife. O aviso tem validade de 24 horas. Segundo a Apac, a população deve ficar em alerta. A Defesa Civil pode ser acionada através do número 0800 081 3400. A ligação é gratuita.



Pela manhã, o órgão divulgou alerta de chuvas com intensidades de moderadas a ocasionalmente fortes em três regiões de Pernambuco: Zona da Mata Norte, Agreste e Sertão, também com validade de 24 horas. A Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe) orientou os moradores de áreas de risco deixarem suas residências e procurarem locais seguros. Os telefones para o acionamento do órgão são o 199 e o (81) 3181-2490.