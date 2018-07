Aos 71 anos, morre presidente da Alepe, Guilherme Uchoa

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Guilherme Uchoa (PSC), morreu, na madrugada desta terça (3), aos 71 anos, em razão da reincidência de edema pulmonar agudo seguido de parada cardíaca. Ele estava internado, desde o último domingo (1º), no Real Hospital Português, na região central do Recife. O governador do Estado, Paulo Câmara (PSB), decretou cinco dias de luto oficial.





Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), era também formado em História (Licenciatura Plena) pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Uchoa foi escrivão da Polícia Civil e aposentado como juiz de Direito, tendo atuado nas Comarcas de Palmeirina, Angelim, Riacho das Almas, Caruaru, Cumaru, Goiana, Olinda e do Recife.



Uchoa foi responsável por iniciativas de modernização do parlamento pernambucano, a exemplo da construção do edifício que abriga o novo plenário da Alepe. Na gestão de Uchoa, também foi erguido o anexo do prédio-sede, dando início à transformação do Palácio Joaquim Nabuco em museu e espaço de atividades culturais.



Substituto

Com a morte de Guilherme Uchoa, quem assume a presidência da Alepe é o primeiro vice-presidente, deputado Pastor Cleiton Collins (PP). De acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ele deverá convocar novas eleições em 30 dias.

O velório do parlamentar está sendo realizado na Alepe. Amigos, parentes e parlamentares estão no local. De acordo com o governo do Estado, está marcada uma missa com a presença do arcebispo de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, às 14h. Meia hora depois, o corpo é levado para o município de Igarassu, na Região Metropolitana, em carro de bombeiro. O enterro, que prevê honras militares, ocorre às 16h, no cemitério da cidade.Natural de Timbaúba, na Zona da Mata Norte, Guilherme Aristóteles Uchoa Cavalcanti Pessoa de Melo tinha 71 anos e exercia o sexto mandato parlamentar, ocupando a presidência do Legislativo pernambucano pela sexta vez consecutiva. No comando da Casa Joaquim Nabuco, foi governador em exercício do Estado por cinco vezes, em razão de viagens dos ex-governadores Eduardo Campos e João Lyra Neto e do atual governador Paulo Câmara.