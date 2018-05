Antigo prédio do IBGE no RJ é implodido

Local era ocupado por 210 famílias; no lugar será construído conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida

O antigo prédio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), na rua Visconde de Niterói, na Mangueira, foi implodido na manhã deste domingo (13). A União cedeu o terreno ao município, e lá será erguido um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida - o projeto prevê projeto prevê 320 unidades de 40 metros quadrados. Os apartamentos são compostos por sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. As famílias serão reassentadas.



O local era ocupado irregularmente por 210 famílias há mais de duas décadas. As famílias foram cadastradas pela Prefeitura e receberão aluguel social, no valor de R$ 400 mensais. Outro prédio do IBGE no mesmo terreno, de frente para a Rua Visconde de Niterói, será demolido mecanicamente (com máquinas).



A prefeitura informou que a implosão seguiu o cronograma planejado e ocorreu às 7h quando 150 quilos de explosivos foram detonados. Para o procedimento, foi interditada a rua Visconde de Niterói e também vias adjacentes. Os moradores de imóveis situados num raio de 150 metros foram orientados a deixar suas residências e só retornarem após a liberação da área pela prefeitura.



O imóvel corria risco de incêndio e de desabamento por ruína, segundo avaliações de técnicos da Subsecretaria de Habitação e laudos da Defesa Civil Municipal. A prefeitura alega que os moradores subdividiam os espaços e improvisavam moradia, após removerem vigas, paredes e até colunas para adaptar cômodos. O fornecimento de energia era por meio de ligações clandestinas, e a água era coletada de canos da Cedae do solo por meio de mangueiras.