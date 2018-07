Antigo prédio do CIAM Baixada é alvo de disputa

Fórum Regional de Direitos da Mulher da Baixada Fluminense critica mudança de endereço e quer retomar velha sede

O Centro de Integrado de Apoio à Mulher (CIAM) da Baixada Fluminense mudou de local no ano passado. O atendimento à mulher vítima de violência que era feito em um prédio, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, foi para o mesmo prédio da Fundação da Criança e Adolescente (FIA), no bairro Alto da Posse, no mesmo município.



Mas enquanto o Estado diz que a mudança não gerou consequências negativas para o atendimento, o Fórum Regional de Direitos da Mulher da Baixada Fluminense não abre mão da antiga sede.



"Começamos a fazer este movimento mais forte, porque fomos informados que este espaço, já abandonado, foi ocupado por outro grupo. Nós não temos nada contra esse grupo, mas a gente reivindica e não abre mão de que esse espaço, no bairro da Luz, volte a cumprir seu papel social, que é de atendimento à mulher em situação de violência e de ser o polo regional dessa política", diz Ivanete Silva, integrante do fórum.



Segundo Ivanete, o antigo CIAM Baixada funcionava como pólo dos serviços de atendimento à mulher em situação de violência nos 13 municípios da região.



"Ele também funcionava como um espaço de qualificação e formação para os profissionais da área de serviço social que atuavam lá. Diante da politica nacional de precarização dos espaços de atendimento à mulher, o CIAM Baixada foi sofrendo o desmonte da sua estrutura, além da perda de funcionários", reclama.

Sobre o novo local de atendimento, junto à FIA, Ivanete também diz que o Fórum tem quexas. Especialmente, quanto à proximidade do prédio com a delegacia.



"Uma mulher em situação de violência não procura uma delegacia no primeiro momento. Ter esse espaço de atendimento atrás de uma delegacia acaba também sendo um empecilho", acredita.

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos diz que a escolha do novo espaço atende as diretrizes de funcionamento dos CIAMs para possibilitar o atendimento adequado à mulher em situação de violência. A pasta ainda valoriza a proximidade com a rede de atendimento às vítimas.

"A localização do prédio é próxima aos serviços da rede de atendimento e de fácil acesso. O local ainda é bem iluminado e sinalizado, com placas de identidade visual própria, o que facilita o acesso da população", diz a secretaria em nota.