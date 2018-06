Anthony Garotinho lança pré-candidatura ao governo do RJ

Atualmente filado ao PRP, ex-governador do Estado responde em liberdade a dois processos na Justiça, por corrupção e compra de votos

O Partido Republicano Progressista (PRP) lançou, nesta segunda-feira (11), a pré-candidatura de Anthony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro, onde foi governador de 1999 a 2002. Atualmente, Garotinho responde em liberdade a dois processos na Justiça (por corrupção e compra de votos).



A informação foi publicada pela filha Clarissa Garotinho, em uma rede social. Na mensagem transmitida pela deputada federal do PROS, Garotinho afirmou que não está atrás de um mandato, mas de retomar o sonho e a esperança de um Estado melhor. "Eu sei que é possível", delcarou o ex-governador.



No próximo domingo (17), o PT lançará a pré-campanha da filósofa e escritora Márcia Tiburi, recém-filiada ao partido. Tiburi nunca concorreu a um cargo político, segundo interlocutores da sigla. O vereador do Rio Tarcísio Motta também lançou pré-candidatura do governo do Rio, pelo PSOL. É a segunda vez que Tarcísio concorre ao cargo.