Antes da seca, GDF decreta estado de emergência por risco de queimadas

Situação prevê compras emergenciais para combater incêndios florestais

O governo do Distrito Federal decretou estado de emergência ambiental por causa de possíveis incêndios florestais. A medida foi publicada na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial do DF e estará em vigor até o mês de novembro.



A determinação prevê que sejam adotadas medidas necessárias para minimizar a quantidade de casos e as consequências. Com a situação de emergência, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos públicos e poderão fazer compras emergenciais, sem licitação, para combater queimadas. Os servidores também ficam autorizados a fazer horas extras.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período de seca vai de maio a setembro, mas a situação tende a ser mais preocupante em junho, julho e agosto, quando quase não há registros de chuva.