Aniversário sem festa, pode isso?

Campinas completa 244 anos, mas fica sem comemoração na data de fundação por causa da Copa

No dia 14 de julho de 1774, em uma capela provisória, o Frei Antonio de Pádua celebrou uma missa que ficou gravada na história como o marco de fundação de Campinas, mas, curiosamente, a data não é feriado na cidade. Campinas só faz uma pausa para comemorar a própria existência no dia oito de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município.



Mas isso não quer dizer que o aniversário passa em branco na cidade. Geralmente, dia 14 de julho é quando a tradicional Maratona ocorre, mas nesse ano o evento só será no dia 22. Aliás, todos os eventos oficiais da programação de aniversário ficaram para antes e depois do dia 14.



Tudo que foi planejado para emoldurar os 244 anos de Campinas começou a ser realizado no dia sete, mas justo no final de semana do aniversário, adivinhe? A cidade ficará sem eventos por causa da Copa do Mundo. Faria todo o sentido se o Brasil tivesse ido além no Mundial de futebol.



A disputa pelo terceiro lugar seria no sábado (14) e a final, no domingo (15). Mas nem terceiro lugar o Brasil terá direito de disputar. Assim sendo, lacuna na agenda de aniversário. Mas não se preocupe, semana que vem divulgamos o que a Prefeitura programou para os parabéns do município e de quebra, para você, campineiro ou turista, não ficar a ver navios, seguem algumas sugestões para conhecer melhor a cidade em um belo passeio.



O complexo Estação Cultura (foto acima), além de uma incrível obra arquitetônica, é composto por auditório, salas multiuso, galerias, espaços a céu aberto e patrimônios históricos.



Largo Marechal Floriano, s/nº – Centro

Horário de Funcionamento - de segunda a sábado, das 8h às 22h, e de domingo, das 8h às 20h.

3705.8027 / 3705.8015



A Catedral Metropolitana – Paróquia Nossa Senhora da Conceição foi inaugurada em 1883 e está diretamente ligada ao nascimento do município. O estilo barroco e a incomparável beleza aliada à importância histórica da Catedral foi reconhecida como patrimônio histórico, arquitetônico, religioso e cultural da cidade em 1988 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc), além de ter sido tombada em 1981 pelo Condephaat do estado de São Paulo.



Praça José Bonifácio, s/nº - Centro, Campinas



O Bosque dos Jequitibás é uma das maiores áreas de lazer da cidade com dois alqueires de mata florestal e mais de 400 espécies de animais. O local possui fontes e bicas de água potável, zoológico e um Museu de História Natural. Há também um playground, aquário municipal e passeio de trenzinhos.



Visitas de terça a domingo, das 7h às 18h



Rua Coronel Quirino, 2, Bosque

4611-0283







Andar de locomotiva a vapor não é exatamente usual hoje em dia. Mas não tem problema, um dos passeios mais tradicionais de Campinas é exatamente um rolê por seis estações (Anhumas, Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado, Carlos Gomes e Jaguariúna) a bordo de uma Maria Fumaça, modelo Alco CP 905, uma legítima locomotiva da Cia. Paulista de Estradas de Ferro fabricada em 1958, operada pela ABPF – Regional Campinas desde 1984.



Mais informações: www.mariafumacacampinas.com.br