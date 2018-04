Anistia pede respostas para evitar impunidade no caso Marielle

Coordenadora da entidade afirma que a precariedade nas investigações gera um ciclo de violência contra os defensores dos direitos humanos

Depois de mais de 30 dias da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o crime segue sem respostas. A Anistia Internacional fez um apelo para que os assassinatos sejam esclarecidos. De acordo com a coordenadora de pesquisa da entidade, Renata Neder, a visibilidade que as mobilizações tomaram são importantes para pressionar o Estado a dar uma posição à população, tanto para que a justiça seja feita, quanto para fazer com que este tipo de crime deixe de ocorrer.



"Sabemos que a investigação tem o seu tempo para ser bem feita, mas as autoridades devem reiterar publicamente o compromisso de que a investigação é prioridade e não vai ficar sem resposta. Esse caso é tão importante, porque ela era uma defensora de direitos humanos e a quinta vereadora mais votada na segunda maior cidade do país. Um assassinato que tem características de execução, pela forma como aconteceu, com indícios de premedição. É muito grave que isso aconteça com uma pessoa em um cargo institucional, com essa visibilidade e ainda defensora dos direitos humanos. Se um homicídio desse tipo não tem resposta, imagina o que acontece com todos os outros homicídios. Esse é um caso simbólico", disse.



Renata afirma que o Brasil, já há alguns anos, é um dos países com maior número de defensores de direitos humanos assassinados, havendo um certo padrão nesses homicídios. Para a coordenadora, a demora nas investigações pode gerar uma sensação de impunidade e incentivar a continuidade desses crimes para quem os comete.





"Os homicídios de defensores dos direitos humanos, no geral, não são investigados e quando são, demoram muito tempo na justiça. Isso gera um quadro de impunidade. E essa impunidade gera um ciclo de violência contra os defensores dos direitos humanos, porque os grupos que querem atingi-los se sentem autorizados a fazer isso, já que nada provavelmente vai acontecer com eles".



A coordenadora afirma que o homicídio do defensor de direitos humanos, no geral, não busca calar apenas o indivíduo, mas "a luta, um grupo social, e gerar um processo de silêncio, medo e desarticulação desse grupo". Renata vê esse tipo de crime como uma tentativa de "gerar um impacto de desmobilização, também atingir as minorias, promover o silêncio e o medo".



A comoção em torno da morte de Marielle chamou atenção não somente para o crime em si, mas também para a temática dos direitos humanos e às condições perigosas nas quais os defensores do tema vivem. Renata destaca uma visão equivocada do tema por conta do desconhecimento da população e vê o crescimento da discussão em torno disso como uma oportunidade para mostrar o que a questão, de fato, defende.



"Acho que se todo mundo conhecesse o que são os direitos humanos, ninguém seria contra. Pelo contrário, todos seriam a favor. Todas as pessoas deveriam defendê-lo, porque são os direitos delas mesmas. Existe uma visão muito estigmatizada dos direitos humanos no Brasil, de que quem defende direitos humanos defende bandidos, que é para determinados grupos de pessoas. É uma oportunidade de falar que os direitos humanos são os direitos de todas as pessoas, independentemente de raça, prática religiosa, idade, gênero, nacionalidade, a ter uma ter uma vida digna em sua plenitude, com acesso a alimentação adequada, moradia adequada, educação de qualidade, uma vida livre de violência, direito a exercer seus direitos sexuais e reprodutivos, liberdade de expressão... São os direitos inerentes ao ser humano pelo fato de ele ser humano", finaliza.