Anistia cobra respostas do MP sobre morte de Marielle Franco

Às vésperas dos três meses do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em 14 de março, a Anistia Internacional realizou uma manifestação para cobrar respostas do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Paralelamente ao ato, ocorrido na manhã desta quarta-feira (13), a assessora de Direitos Humanos da Anistia, Renata Neder; a viúva de Marielle, Mônica Benício, e o pai da vereadora, Antônio Francisco da Silva, reuniram-se com o procurador-geral do MPRJ, Eduardo Gussem. O grupo pediu a atuação estratégica do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

"A gente espera que o procurador-geral se pronuncie reafirmando seu compromisso absoluto com a solução adequada desse caso", antecipou Renata, destacando que o Ministério Público precisa averiguar se não há negligência na condução das investigações.