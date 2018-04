André Lins comemora seis anos de carreira solo em show

Forrozeiro revisita sucessos de sua trajetória e clássicos do pé-de- serra, na Sala de Reboco

Há seis anos, o cantor André Lins, considerado um dos novos nomes do pé-de- serra, dava início a sua carreira solo. Nesta segunda-feira (30), o forrozeiro celebra a data com grande show na Sala de Reboco. A festa, que começa às 22h, reúne sucessos que marcaram sua trajetória e convidados especiais, abrindo o início da temporada de festas juninas no Recife.



O forrozeiro leva à Sala de Reboco o aclamado show do DVD "Forró de Mermo", com adição de clássicos do pé-de- serra – com sucessos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Accioly Neto e outros mestres –, alguns covers e novas músicas, a exemplo de "Vem Pra Mim". "Será um show para colocar todo mundo para dançar e celebrar o que há de melhor na nossa música regional", afirma André.



Após a abertura com o Quinteto Sala de Reboco, com repertório dedicado ao tradicional pé-de-serra, André sobe ao palco da casa, onde receberá os amigos artistas Almir Rouche, Bruno Flor de Lótus, Chico Balla, Damião Mota e Walkyria Mendes para participações especiais no show. "Será uma festa para reunir amigos e amantes do pé-de- serra", define o forrozeiro, que, na ocasião, estará celebrando também os 40 anos de vida.



Desde 1999, André Lins se dedica ao fazer musical com base na temática regional. Cantor, ator e compositor, o artista já teve incursões por diversos grupos e, em 2012, iniciou caminhada em carreira solo que já lhe rendem dois CDs e um DVD.



Os ingressos para a festa na Sala de Reboco custam R$ 20 (preço único). Mulheres até às 22h30 pagam R$ 10. Venda na bilheteria da casa na hora do evento. Reserva de mesas e camarotes disponíveis pelos telefone 99756-6696 e 3228-7052.