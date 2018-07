Anatomia em evidência

Shopping Iguatemi

De segunda a sábado, das 14h às 21h; e domingos e

feriados, das 12h às 19h

Preços e informações pelo telefone: 4101-2559

O Iguatemi Campinas apresenta até 23 de setembro a mostra internacional "Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano" que leva o público para conhecer a anatomia humana e desmistifica todos os órgãos que compõem o corpo com objetos tridimensionais. A exposição conta com acervo inédito no shopping ao evidenciar corpos humanos praticando esportes e corpos de animais.Os itens foram submetidos à técnica alemã de preservação conhecida pelo nome de plastinação. Instalada no segundo piso da torre de estacionamento do Iguatemi, a ação tem sete galerias com exibição de mais ou menos cem espécimes e órgãos que detalham a estrutura dos sistemas.