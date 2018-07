Anatel bloqueou quase 70 mil celulares ‘piratas’

Ação começou a ser feita em fevereiro, e tem como objetivo coibir o uso e a venda de aparelhos roubados pela capital

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concluiu no último mês a ação de bloquear celulares falsos e/ou adulterados no Distrito Federal. Segundo a companhia, somente na capital foram realizados um total de 69.994 bloqueios.



O serviço de bloqueio começou a ser feito pela agência em fevereiro deste ano e atingiu o Distrito Federal e o estado de Goiás. No Estado vizinho foram feitos cerca de 68,9 mil cancelamentos. De acordo com a Anatel, o objetivo é coibir o uso de telefones móveis roubados ou contrabandeados, que não são certificados pelo órgão, com o IMEI adulterado, clonado ou outras formas de fraude. As indústrias e empresas de telefonia móvel também fazem parte deste Projeto.



Além de celulares, também foram alvos do bloqueio outros aparelhos conectados que usem chip e acessem a rede de dados das operadoras, como tablets e máquinas de cartão de crédito, mas que não sejam certificados pela Anatel.



A agência afirmou que antes de realizar o bloqueio dos aparelhos piratas, os usuários foram avisados por meio de mensagens de texto. A Anatel informou que, entre os meses de agosto e setembro deste ano, será feito uma ação para fiscalizar se os usuários de alguma forma fraudaram o bloqueio dos aparelhos



Para saber se o seu aparelho está em conformidade com as regras da Anatel, a agência criou o hotsite Celular Legal (www.anatel.gov.br/celularlegal/) onde o consumidor pode consultar a situação do aparelho pelo IMEI, um número de identificação global único para cada celular.